Les prochains iPad Pro et iPad Air auront enfin une caméra frontale positionnée en mode horizontal

La firme californienne pourrait également apporter FaceID à l'iPad Air, ce qui n'est pas de refus, puisque la gamme n'y a pas eu droit jusqu'à présent. Ce n'est pas la seule évolution que cette dernière devrait connaitre, puisqu'elle aura aussi droit à une version 12,9 pouces, comme son homologue Pro.

Ce changement laisse présager quelques refontes à l'intérieur des appareils qui pourraient avoir des répercussions ailleurs. Par exemple, on peut se demander si cela ne posera pas de problèmes avec l'actuelle attache magnétique utilisée par l'Apple Pencil de deuxième génération.

Toutefois, s'il y a des sacrifices, ils devraient rapidement être oubliés, tant l'évolution est bienvenue. En effet, alors qu'Apple a beaucoup poussé ces appareils vers des usages jusqu'alors réservés aux ordinateurs portables, et avoir une webcam à gauche de l'écran est loin d'être une bonne idée.

Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus fin mars, période prévue pour la présentation des nouveaux iPad Pro et iPad Air (si tout se passe bien). Pour savoir si l'iPad Mini bénéficiera du même lifting, il faudra sûrement attendre un peu plus longtemps, sa sortie étant estimée au reste de l'année 2024.