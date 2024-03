Le CNM étrille à son tour Spotify, l'accusant de se servir de lui pour justifier la "hausse de ses tarifs" en France

Le CNM profite de répondre à Spotify pour rappeler l'importance de la solidarité dans une industrie musicale mondialisée, de plus en plus dépendante du streaming d'ailleurs. L'établissement ajoute que des mécanismes similaires, comme la taxe sur la billetterie dans le spectacle vivant (taux de 3,5% sur le chiffre d'affaires, loin de celui du streaming musical), ont contribué à la vitalité et à la diversité musical.