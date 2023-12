Taxe streaming : vexé que son lobbying ne soit pas suivi, Spotify arrête le sponsoring de gros festivals français

Ça chauffe entre le numéro 1 mondial du streaming musical et la France. Spotify n'apprécie en effet pas du tout l'établissement de la nouvelle taxe sur le streaming musical, qui sera effective à partir de janvier 2024. Et pour le faire comprendre, l'entreprise suédoise a déjà annoncé plusieurs mesures symboliques, qui semblent acter un divorce plus large entre Spotify et la France !