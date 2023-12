Streaming musical : Spotify met 1 500 personnes à la porte pour réduire ses coûts

Comme souvent dans ces moments, la direction a expliqué vouloir améliorer l'efficacité de l'entreprise en réduisant le coût du travail, traditionnellement un des postes de dépense les plus élevés dans une société.

« La décision de réduire la taille de notre équipe est une étape difficile, mais cruciale, pour forger une Spotify plus forte et plus efficace pour l'avenir. Mais elle montre aussi que nous devons changer notre façon de travailler » a indiqué dans cette idée Daniel Ek.

En somme, Spotify peut mieux faire. Un projet ambitieux quand on observe les derniers résultats de la firme de Stockholm. Lors du troisième trimestre 2023, Spotify a ainsi enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 11% sur un an, à 3,4 milliards de dollars, et un résultat d'exploitation atteignant les 32 millions de dollars.