Une centrale électrique au cœur du projet pharaonique Neom : le pari controversé d'EDF en Arabie Saoudite

L'information vient d'être révélée par la cellule d'investigation de Radio France. Si le projet fait la fierté des dirigeants, côté salarié, ce n'est pas le même son de cloche. Pour rappel, Neom est un projet visant à créer une mégalopole de 26 000 km2, soit environ la taille de la Belgique ou du Belize. L'Arabie Saoudite veut faire en sorte que ce lieu soit un véritable hub dédié à l'innovation, au tourisme et au travail.

Un projet à 500 milliards de dollars, que ses promoteurs aiment décrire comme « futuriste » ou « ambitieux ». Selon d'autres points de vue (plus rationnels), c'est une véritable catastrophe écologique. Le projet Neom regroupera en son sein plusieurs sous-ensembles : un port flottant, une île touristique, un complexe industriel et la fameuse ville The Line.

C'est donc bien au cœur de ce projet démesuré qu'EDF va construire sa future centrale hydroélectrique qui servira à alimenter The Line. En réalité, c'est une station de transfert d'électricité par pompage-turbinage (STEP). EDF explique : « The Line est censée fonctionner uniquement avec des énergies renouvelables, le vent et le soleil, raconte un bon connaisseur du projet au sein d'EDF. Or l'éolien et le photovoltaïque sont des énergies intermittentes. Pour qu'il y ait de l'électricité, même quand il fait nuit ou qu'il n'y a pas de vent, ils ont besoin de notre STEP ». Une technologie propre qui intéresse les Saoudiens puisque The Line est censée être un projet de ville durable et respectueuse de l'environnement.