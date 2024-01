Nucléaire : EDF cumule les retards pour l’EPR britannique, un surcoût que paieront les consommateurs français

Tout projet industriel d'envergure est susceptible de faire face à des défis financiers, et l'EPR, en raison de sa complexité, ne fait pas exception à cette règle. La situation est d'autant plus délicate qu’il représente une tête de pont, c’est-à-dire une étape préalable à la mise en place d'une série industrielle. Les conséquences de ces complications se traduisent par un coût astronomique, évalué à 46 milliards de livres sterling par le Financial Times, soit environ 53 milliards d'euros.

À titre de comparaison, cette somme équivaut au budget alloué par EDF pour la construction de six réacteurs en France d'ici 2050. Cette estimation soulève évidemment des préoccupations quant au véritable coût d’un parc nucléaire de nouvelle génération. De son côté, EDF adopte une position plus prudente que le Financial Times en annonçant une fourchette comprise entre 31 milliards et 34 milliards de livres (2015), selon les cas de figure. Quoi qu'il en soit, le surcoût reste massif et pourrait ainsi dépasser les 9 milliards d'euros.