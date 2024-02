Après les Galaxy S24, Samsung veut maintenant de l'IA dans ses montres connectées

Chez Samsung, l'IA est prise au sérieux. Au point qu'elle sera présente à l'avenir dans les montres connectées du groupe. C'est ce qu'affirme le président de Samsung Mobile eXperience, le Dr. TM Roh, dans un billet de blog.

« Dans un avenir proche, certains wearables Galaxy utiliseront l'IA pour améliorer la santé numérique et ouvriront une nouvelle ère d'expériences de santé intelligentes et élargies » explique-t-il. Le dirigeant indique par ailleurs vouloir développer cet écosystème avec « plus de partenaires leaders dans le domaine de l'IA. »