Le Dell G16 rejoint notre comparatif des meilleurs PC portables !

Pour son prix honorable au vu du niveau de gamme, le Dell G16 a une proposition de valeur élevée. Une belle rapidité d'exécution, des performances certaines en gaming, un écran réussi…. Ce sont là autant de raisons qui justifient l'entrée du Dell G16 dans notre comparatif des meilleurs PC portables.

Le Dell G16 est équipé d'un processeur Intel Core i7-13650HX et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. Ce processeur est doté de 14 cœurs et 20 threads, ce qui lui permet de gérer facilement les tâches les plus exigeantes. La carte graphique est également très puissante et permet de jouer aux derniers jeux en Full HD et QHD+ avec des réglages élevés.



Voici quelques benchmarks pour vous donner une idée des performances du Dell G16:



Cinebench R23: 1885 points en single-core et 18413 points en multi-core

3D Mark Time Spy Extreme: 5020 points



3D Mark Time Spy Extreme: 5020 points Cyberpunk 2077: 40 FPS en moyenne avec les réglages en ultra et le ray tracing actif (1080p)



Dying Light 2: 70 FPS en moyenne avec les réglages en ultra et le ray tracing actif (1080p)

Et du côté de l'écran ? Il y a là aussi de quoi être convaincu. L'écran IPS QHD+ de 16 pouces du Dell G16 offre une résolution élevée (2560 x 1600 pixels), un bon contraste (1443:1) et une couverture d'espace colorimétrique sRGB de 99,7%. Cela signifie que les couleurs sont vives et précises, et que les images sont nettes et détaillées.

L'écran est également doté d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui permet d'obtenir une expérience de jeu fluide et réactive. À ce prix, c'est du solide !