Déjà leader en France, Orange va devenir le numéro 2 des télécoms en Espagne ! L'Union européenne lui donne le feu vert

La co-entreprise bâtie par Orange et MasMovil se nommera « LORCA JVCO ». Elle deviendra dès sa mise sur le marché la deuxième puissance télécom en Espagne, forte de 7,3 millions de clients de téléphonie fixe, de 30 millions de clients mobile et de 2,2 millions de clients TV. Son chiffre d'affaires est d'ores et déjà estimé à 7,4 milliards d'euros, dès sa première année d'activité.