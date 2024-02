La Freebox Pop profiterait prochainement du Wi-Fi 7, entre autres nouveautés

On peut enfin noter la présence d'un port USB 3.0, qui permettra d'y brancher un disque dur et de profiter de ses contenus photos et vidéos depuis les applications de Free.

Pour le moment, aucune annonce n'a été effectuée par Free concernant la date de sortie de cette prochaine Freebox Pop. Nul doute que l'annonce est dans les tuyaux et qu'il ne faudra plus attendre que quelques semaines pour voir apparaître cette nouvelle box sur le site web de Free et dans ses points de vente physiques.