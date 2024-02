La Radeon RX 7900 XT est 12 % moins chère que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER... aux États-Unis

Or, il faut bien admettre que ces prix de lancement ne plus représentatifs de la réalité « du terrain ». À sa sortie en décembre 2022, la Radeon RX 7900 XT était affichée à 899 dollars ou 1 059 euros. Relativement fluctuants, les prix pratiqués par AMD sur son site la placent à 749 dollars ou 947 euros.

Les revendeurs ont toutefois acté des baisses encore plus nettes et nos confrères de VideoCardz soulignent que deux revendeurs américains ont décidé de l'afficher à 699 dollars. Une nouvelle baisse qui la rend encore plus intéressante par rapport à la RTX 4070 Ti SUPER.