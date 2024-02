Nokia lance le G22 So Peach, un smartphone pas cher que vous pouvez réparer vous-même en cas de pépin

Le Nokia G22 So Peach, comme son nom l'indique, dispose d'un tout nouveau colis pêche, qui tranche avec les anciennes teintes noires et bleues plus traditionnelles que la marque avait proposé il y a quelques mois. Avec ce nouveau modèle, Nokia semble vouloir s'adresser à un public plus jeune, en proposant un « design plus pop ». La coque est conçue à partir de 100 % de plastique recyclé.

Le G22 So Peach dispose d'une fiche technique très classique pour un modèle d'entrée de gamme avec un écran 6,5 pouces de définition HD+ 720 x 1600 pixels, mais à fréquence de rafraichissement 90 Hz. La partie photo est composée d'un capteur principal de 50 mégapixels, f/1.8, accompagné de deux capteurs de profondeur et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur avant est lui de huit mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Tout petit prix oblige, ce modèle ne fonctionne que sur le réseau 4G, et dispose en outre d'une connectivité Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 5. Il tourne sous Android 12, même si Nokia promet un support logiciel et des mises à jour du système d'exploitation durant deux ans, en plus de correctifs de sécurité pour trois ans.