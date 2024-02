Les puissants États-Unis ont un mal fou à installer des éoliennes en mer, la faute à une loi de 1920 !

L'interprétation du Jones Act confère au pays un monopole particulièrement coûteux, en ce qu'il exige que la construction, le pavillon et la navigation soient effectués par des chantiers navals américains. Forcément, cela a des conséquences sur le coût des projets éoliens offshore et le calendrier, ce qui limite la compétitivité et ralentit la progression des États-Unis vers ses objectifs d'énergie plus verte.