MSI Expert : une GeForce RTX 4080 avec un petit air de Founders Edition

En revanche, il ne sera sans doute pas question d'un prix public au niveau du tarif conseillé par NVIDIA pour ses Founders Edition alors que la GeForce RTX 4080 SUPER 16G Expert sera d'emblée à des fréquences plus élevées que celles d'origine : on parle d'un GPU à 2 610 MHz de base qu'il sera possible de pousser à 2 625 MHz en mode extreme.

MSI dévoile également les mensurations de la bête, une carte imposante donc de 331 x 142 x 78 millimètres pour une occupation de trois emplacements PCI Express et, surtout, un poids de 1 909 grammes… tout de même !