Pas de pénurie d'électricité cet hiver, mais les Français continuent de faire de gros efforts pour diminuer leur consommation

Malgré une hausse de plus de 40 % des prix de l'électricité en deux ans, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ces derniers jours une augmentation de 8,6 % du tarif de base et de 9,8 % pour les heures pleines et heures creuses à partir du 1er février 2024. Et dire que le boucler tarifaire est toujours en vigueur…