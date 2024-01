La GeForce RTX 3050 6 Go se précise : un tout petit TGP de 70 watts

Troisième mouture ? Oui car, rappelons-le, la GeForce RTX 3050 sortie en janvier 2022 a déjà connue une variante. Un modèle OEM que NVIDIA réserve donc aux intégrateurs et qui devait déjà faire avec des caractéristiques à la baisse : moins de cœurs CUDA (2 304 contre 2 560) et des fréquences de fonctionnement plus faibles (1 510 contre 1 560 MHz).

La GeForce RTX 3050 que NVIDIA semble préparer pour le mois de février prochain devrait être encore plus faible et se positionner en « entrée de gamme de l'entrée de gamme » si tant est que pareille segmentation de l'offre est aujourd'hui possible.