La date de sortie de la Freebox V9 se précise plus que jamais, avec un nouvel indice astrologique !

Si on pousse donc la logique jusqu'au bout : on obtient la plage théorique de sortie de la Freebox V9. Le signe du verseau s'étend du 21 janvier au 19 février. On sait d'expérience que les annonces Free ont toujours lieu un mardi (comme le fameux patch tuesday de Microsoft). Il ne nous reste donc que quatre possibilités : les mardis 23 et 30 janvier 2024, et les mardis 6 et 13 février.