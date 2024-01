La 5G, bientôt la 6G, faut-il dire "stop" aux générations de réseau mobile qui se succèdent ?

L'histoire du développement de la téléphonie est indissociable de celle de ses générations de réseau mobiles. Ainsi, si les SMS ont pu voir le jour avec la 2G, les plus anciens se souviennent encore de la révolution que fut la 3G, grâce à laquelle des photos et des vidéos ont pu être échangés. La 4G est celle dont l'apport est le moins discuté, puisqu'elle a transformé nos téléphones en véritables petits ordinateurs, le smartphone devenant à ce moment-là pour beaucoup plus important que les PC.

La 5G fait pour le moment pâle figure en comparaison, cette dernière n'étant pour le moment reliée à aucune révolution similaire à celle citées juste avant. Cette nouvelle génération a pourtant, selon des chiffres de la FFTélécoms, nécessité un investissement total de la part des opérateurs français de 11 milliards d'euros depuis 2020, afin d'édifier de nouvelles antennes. Et ce sans obtenir de hausse de revenus correspondante. De quoi les rendre plus sceptiques sur la 6G.