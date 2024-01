La mode de tout filmer et photographier ne gâche-t-elle pas le plaisir du moment et de l'instant présent ?

Le côté maladif de cette habitude s'aperçoit encore plus nettement en vacances. Là encore, un petit comparatif avec l'époque pré-smartphone peut être utile. Allez faire un tour sur vos anciens albums photos. On prenait déjà beaucoup de photos dans les années 90 et 2000, quand on partait en vacances. Mais il est intéressant de noter que l'on saisissait surtout des moments de joie entre personnes parties ensemble, ou avec les amis rencontrés sur le lieu de villégiature. On retrouvera somme toute assez peu d'images d'endroits iconiques ou de monuments historiques.

Aujourd'hui, si on ne peut pas dire que c'est nécessairement l'inverse, on voit tout de même une proportion non négligeable (qui est souvent la grande majorité) de photos de vacances représentant des monuments ou des lieux « à voir ». C'est comme si la photo et la possibilité de prendre des photos étaient devenues le but principal des vacances.

Votre serviteur a pu même apercevoir l'illustration la plus ridicule de cette tendance au Japon, au niveau du sanctuaire Fushimi Inari de Kyoto, célèbre pour son allée de toriis (des portiques japonais vermillons). L'endroit est l'un des plus fameux du Japon, et des queues extrêmement longues de touristes s'y forment pour que chacun puisse prendre une photo de soi, cadrées de telle façon que l'on semble jouir d'un lieu extrêmement calme et étonnamment dépaysant, alors que dans la réalité, une centaine de personnes pousse à 50 centimètres du photographe pour vite pouvoir à leur tour prendre le cliché.

Partir en vacances, une activité qui a, semble-t-il, pour fonction première de se reposer, se serait-il transformé en volonté frénétique de (mal) copier Google Images ? Ne peut-on imaginer qu'il faille peut-être à l'avenir brider les appareils photos des smartphones, et autoriser un nombre fini de photos et de vidéos pouvant être prises chaque mois, histoire de renvoyer leur utilisateur dans la réalité, où il s'agit de vivre ? Ce n'est évidemment qu'une simple hypothèse. Car l'auteur ne souhaite clairement pas s'attirer les foudres des fans d'Instagram et de TikTok !