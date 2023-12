Ce projet XXL de parc éolien offshore pourra alimenter plus de 3,3 millions de foyers, un record !

Alors que la construction de parc éolien en mer commence à peine à se démocratiser chez nous, de l'autre côté de la Manche, nos voisins britanniques ont depuis plusieurs années droit à toujours plus d'installations impressionnantes. Le géant danois des énergies renouvelables Ørsted a ainsi annoncé qu'il allait développer un nouveau parc au niveau de son site Hornsea, où existent déjà les parcs Hornsea 1 et 2. Et ce parc Hornsea 3 va dépasser encore les réalisations précédentes.