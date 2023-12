Steel Nomad : la nouvelle scène 3DMark gratuite pour tous les utilisateurs du logiciel

Cela leur laisse donc entre quinze jours et un peu moins de trois mois pour parfaire leur nouvelle scène et s'assurer que tout fonctionne à merveille… à moins d'un report de dernière minute. Bien sûr. Autre information utile – et non des moindres – il n'est pas question de repasser à la caisse pour s'offrir la scène Steel Nomad.

Le seul logiciel 3DMark coûte 33,99 euros sur Steam, mais il faut savoir que plusieurs éléments sont en quelque sorte en DLC. Ainsi, plusieurs upgrades sont disponibles pour les scènes TimeSpy, Port Royal ou Speed Way. À la clé, entre trois et cinq euros de dépense supplémentaire.