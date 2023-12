La Vivlio Light HD fait son entrée dans le comparatif des meilleures liseuses électroniques

A la simple vue de cette comparaison, vous l'aurez compris : la liseuse Vivlio Light HD fait globalement mieux que ses concurrents directs. La Kobo Nia est surpassée à tous points de vue. Le modèle Vivlio déploie un écran à la définition de 300 ppp, contre 212 ppp pour la Kobo Nia. Le gain en termes de confort de lecture est indéniable. Le design est aussi plus intéressant avec la liseuse Vivlio Light HD. L'appareil est certifié IPX8, pour une résistance à l'eau et à la poussière, ce qui n'est pas le cas de son concurrent. Cette liseuse électronique bénéficie donc d'une plus grande durabilité. La liseuse Kindle d'Amazon parvient à rivaliser en termes d'autonomie et de qualité de l'écran, mais là encore, le design esthétique, solide et léger de la Vivlio Light HD est sans appel en comparaison.

Notons tout de même que le modèle de Vivlio est plus cher d'une trentaine / quarantaine d'euros environ, mais les différences de performances, de design, etc. peuvent justifier ce prix.