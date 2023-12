Linky : les boîtiers Tempo d'EDF vendus sur Leboncoin ne vous serviront à rien, vous êtes prévenus !

Depuis quelques jours, on peut effectivement découvrir plusieurs annonces du même type, suggérant dans la description que les appareils sont encore bien fonctionnels. Mais les données peuvent arriver plus tardivement et, surtout, les fréquences ne sont plus identiques. Les boîtiers pouvaient fonctionner via le signal radio 175 Hz, alors que Linky utilise un protocole CPL compris entre 35 kHz et 90 kHz. Sauf à être vraiment nostalgique du petit engin, vous ne ferez donc pas une bonne affaire si vous craquez sur l'une de ces offres mises en ligne par des opportunistes énergétiques.