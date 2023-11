La finesse du MacBook Air et les performances du MacBook Pro réunies dans une seule machine grâce à un système de refroidissement innovant

La technologie AirJet a été dévoilée lors du dernier Consumer Electronics Show à Las Vegas en janvier. Elle repose sur des membranes miniatures qui vibrent sous l’effet d’une stimulation piézoélectrique. Le mouvement génère une contre-pression qui aspire l’air et le fait circuler à grande vitesse à travers une chambre à vapeur et une plaque en cuivre parsemée d’ailettes qui vont contribuer au refroidissement. Un module Airjet Mini mesure 27,5 x 41,5 mm pour 2,8 mm d'épaisseur et pèse 9 grammes. Selon Frore Systems, il peut éliminer 5,25 watts de chaleur en consommant 1 watt.