Samsung met à jour l'appareil photo de ses smartphones : les modèles concernés et ce qui change

Pour rappel, l'app permet de bénéficier d'options plus poussées sur la prise de photos et de vidéos avec son smartphone compatible. Elle donne également accès à des fonctionnalités qui ne sont pas du tout disponibles sur l'application d'appareil photo principale de Samsung et s'adresse à un public plus averti.

Dans sa nouvelle version 2.0.00.0, Camera Assistant se dote d'une fonction de « zoom numérique haut de gamme », qui permet d'améliorer la qualité des photos capturées avec le zoom numérique. Il s'agit en fait d'une mise à niveau de la définition d'image pour que celle-ci corresponde à celle paramétrée par défaut pour une photo non zoomée.