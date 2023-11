La police française, bientôt en SUV allemand à hydrogène ?

Les deux véhicules seront prêtés à la gendarmerie des Transports aériens d'Orly et à la préfecture de police de Paris. Pour BMW, c'est l'occasion idéale de collecter des données et des retours d'expérience afin d'optimiser leurs technologies de piles à combustible hydrogène. Si nos policiers ne bénéficient pas du savoir-faire allemand en matière de voiture, c'est tout autre chose pour ce qui est des motos. En effet, les agents à motos roulent sur trois modèles de BMW : la F 750 GS, la R 1250 GS et enfin, la R 1250 RT.