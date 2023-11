200 000 points sur Cinebench et 1 580 watts : en overclocking, le Threadripper PRO 7995WX pulvérise tous les records

Mais les prouesses du processeur AMD vont bien plus loin et plusieurs experts en overclocking se sont ainsi mis en tête d'aller toujours plus haut. Associer le Threadripper PRO 7995WX à un refroidissement à l'azote liquide permet d'atteindre 177 050 points. Il y a quelques jours, AMD annonçait un « record du monde » avec 184 028 points.

Un record rapidement dépassé par ElmorLabs qui a pulvérisé cette marque avec 201 501 points ! Le Threadripper PRO 7995WX engloutissait alors 1 580 watts, mais si vous vous demandiez ce que donne le Xeon W9-3495X, nos confrères de VideoCardz ont la réponse : il est dépassé de 52 % par le CPU AMD tout en consommant sensiblement plus (1 880 watts).