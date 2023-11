Achetée quelques millions, cette vieille mine de charbon riche en terres rares pourrait en valoir des milliards !

Si Atkins avait fait l'acquisition de cette mine, c'est qu'il souhaitait en exploiter les résidus de charbon avec sa société, Ramaco Resources. Les travaux de prospection menés par le NETL, utilisant des techniques avancées d'IA et d'analyse de données, ont révélé le potentiel tout autre de cette ancienne mine. Des dépôts significatifs ont été révélés, ce qui ferait de la mine de Brooke le plus important gisement non conventionnel de terres rares des USA. Rien que ça !