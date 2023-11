Lenovo lance une improbable ligne de vêtements qui met en valeur ses tablettes !

Quant à Maium, il a fabriqué sa veste à partir de polyester recyclé avec une finition éco-bionique provenant d'ateliers certifiés GRS et Oeko Tex-100. L'écoconception est ainsi au cœur du processus de fabrication de ces œuvres originales. Trouveront-elles leur public ? On vous laisse en juger, chères lectrices et chers lecteurs.