Tempête Ciaran : Enedis fait les comptes, et le bilan est déjà très lourd, avec de nombreux français privés d'électricité

Dans un communiqué de presse publié ce matin, Enedis a indiqué avoir totalisé, ce jeudi 2 novembre à 7 h, plus de 1,2 million de personnes sans électricité. Parmi elles, 780 000 se trouveraient en Bretagne. Alors que la tempête Ciaran fait encore rage à plus de 9 h, la compagnie qui gère le réseau public tire un premier bilan, et annonce les premières actions concrètes.