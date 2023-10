Le Wi-Fi et le CPL ne passent pas ? Cette idée toute simple pourrait vous sauver la mise !

Généralement, vous disposez d'une ou plusieurs prises TV à la maison. Sachez que vous avez, entre les mains, une solution de rechange diablement efficace pour obtenir une connexion Internet bien plus fiable et une vitesse plus élevée par rapport à une utilisation du Wi-Fi voire du CPL (courants porteurs en ligne). On vous explique comment transformer ce que l'on appelle une prise coaxiale en un réseau Ethernet performant à l'aide d'adaptateurs MoCA, en nous focalisant sur les principaux avantages et inconvénients de cette alternative.