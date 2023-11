Vos écouteurs à réduction de bruit active pourraient mesurer votre fréquence cardiaque avec une simple mise à jour logicielle

Les expériences menées suggèrent que l'audio-pléthysmographie fonctionne lors de l'écoute de la musique et avec des embouts d'écouteurs de mauvaise qualité. Dans un premier temps, le signal APG pouvait parfois être fortement perturbé par les mouvements du corps, et une période de développement supplémentaire a été nécessaire pour rendre la technologie plus fiable dans cette situation.

« APG permet d'obtenir des mesures toujours précises de la fréquence cardiaque (erreur médiane de 3,21 % parmi les participants dans tous les scénarios d'activité) et de la variabilité de la fréquence cardiaque (erreur médiane de 2,70 % dans l'intervalle entre les battements) », conclut l'étude. Et contrairement à la mesure de la fréquence cardiaque par ondes lumineuses, l'audio-pléthysmographie offre des performances égales selon la carnation des utilisateurs. APG conserve également sa fiabilité face aux conditions d'étanchéité sous-optimales et pour toutes les tailles de conduit auditif.

Il n'est pas précisé si l'on peut s'attendre à ce que cette technologie soit déployée sur nos appareils prochainement.