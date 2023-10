L'opérateur Lycamobile condamné à 10 millions d’euros d’amende sur fond d'escroquerie à la TVA

Pour ces raisons, le tribunal a condamné Lycamobile France à une amende de 7 millions d'euros et Lycamobile Services à payer 3 millions d'euros. Au niveau personnel, l'ancien PDG Christopher Tooley a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de 250 000 euros et à une interdiction de gérer une entreprise durant 5 ans.

Le directeur général des deux sociétés incriminées Alain Jochimek a lui aussi subi la même peine d'emprisonnement, avec obligation de passer les 18 mois de prison ferme à domicile sous bracelet. Huit autres personnes ont par ailleurs aussi été astreintes à des peines de prison avec sursis ou d'assignation à domicile avec un bracelet.

Lycamobile, qui parle de « deux commerciaux ayant été mis à pied et licenciés dès la découverte de cette activité parallèle » a décidé de faire appel. L'État qui demandait 7,9 millions d'euros de dommages et intérêts n'a pas eu non plus gain de cause, le tribunal arguant de l'impossibilité de cette demande dans le cadre d'une affaire d'escroquerie.