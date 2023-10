Demain s'ouvre la toute première édition des Journées nationales de la réparation

L’idée de cet événement est d’encourager le grand public à se rendre dans des ressourceries, des Repair café ou des ateliers spécialisés pour faire réparer son aspirateur, son téléphone ou son vélo fatigué. « Pendant trois jours, nous vous proposons plus de 1 150 événements répartis sur tout

le territoire. Les JNR sont l’occasion de sensibiliser élu·e·s et citoyen·ne·s de tous âges aux enjeux et aux métiers de la réparation », détaille le communiqué de presse signé de Laetitia Vasseur (cofondatrice et déléguée générale de HOP) et Rémy Leclercq (directeur général de Make.org Foundation).