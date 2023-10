Tesla : enfin un app store officiel et le support des applications tierces ?

Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les développeurs tiers qui élaborent d'ores et déjà des applications très populaires pour l'API non officielle. Celles-ci comprennent notamment l'intégration des montres connectées, la commande vocale, la visualisation de la dashcam, le planificateur d'itinéraires, etc. Elles risquaient, jusqu'alors, d'être bloquées ou suspendues par les mises à jour logicielles de Tesla.