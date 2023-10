Apple veut mettre à jour votre iPhone avant même que vous ne l’achetiez

De quoi faciliter la vie de la clientèle d’Apple et réduire encore un peu plus les risques associés à l’achat d’un iPhone. Car, répétons-le encore et encore, aucun système informatique n’est inviolable et les mises à jour sont une composante critique de la sûreté de vos données en ligne. Il est donc important qu’elles soient installées le plus rapidement possible, idéalement même avant qu’un appareil ne se connecte pour la première fois à Internet.