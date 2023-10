6 ans après son lancement, la plateforme AM4 toujours mise à jour

Pour reprendre le seul exemple d'ASUS, la dernière version du BIOS de la carte PRIME X370-Pro date donc du 11 août dernier afin d'intégrer l'AGESA en version 1.2.0.A. Rappelons que la première version de BIOS pour cette carte date du 24 février 2017. Plus de 6 ans et demi de suivi, pas mal, non ?