ZTE lance l'Axon 30 : son nouveau smartphone avec caméra sous l'écran

Sous la dalle, on trouvera donc non seulement un capteur d’empreintes digitales, mais aussi un capteur photo de 16 mégapixels proposant des photosites de 2.24 µm (après pixel binning). La marque admet avoir repensé sa technologie afin de rendre son module photo plus photosensible et donc de se débarrasser de l’effet « objectif sale » qui caractérisait les selfies sur l'Axon 20.

À l’arrière, nous sommes sur une configuration bien plus classique avec en grand-angle un capteur 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un dernier, de 2 mégapixels, dédié à la capture de profondeur de champ.