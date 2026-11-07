Notre version du DXP4800 Pro était livrée avec 8 Go de mémoire vive, en DDR5, et UGREEN ne distribue pas d’autre déclinaison. En revanche, il sera très simple d’augmenter cette capacité si besoin : UGREEN a effectivement disposé une trappe sous le NAS. Il suffit de retirer deux petites vis et on accède alors aux principaux points d’évolution du NAS : deux emplacements SO-DIMM pour un maximum de 96 Go de RAM et deux ports M.2 pour des SSD NMVe PCIe 4.0. Ces derniers peuvent autant servir pour créer du cache que pour augmenter le stockage. En revanche, ils ne peuvent héberger le système : celui-ci est stocké sur les 128 Go d’eMMC intégrés par UGREEN.