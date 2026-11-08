Avec le Aura 3 Max, XGIMI entend renforcer sa présence sur le segment des vidéoprojecteurs à ultra-courte focale haut de gamme. Le constructeur mise notamment sur une source triple laser RGB, une luminosité annoncée de 5 700 lumens ISO et un système Dual Iris destiné à améliorer le contraste. Commercialisé dans un premier temps sur Kickstarter, le Aura 3 Max profite d’un tarif de lancement nettement inférieur à son prix public annoncé. Une stratégie qui permet à XGIMI de rendre temporairement plus accessible un vidéoprojecteur positionné sur le segment haut de gamme.

Sur le papier, le Aura 3 Max dispose donc de sérieux arguments pour séduire les amateurs de home cinéma. Mais ces caractéristiques prometteuses se traduisent-elles réellement par une expérience convaincante au quotidien ? Nous avons testé le vidéoprojecteur pendant dix jours pour le découvrir.