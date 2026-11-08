Avec le Aura 3 Max, XGIMI voit les choses en grand. Ce vidéoprojecteur à ultra-courte focale entend transformer le salon en véritable salle de cinéma, sans faire l’impasse sur le jeu vidéo. Luminosité élevée, image XXL et équipement haut de gamme : les ambitions sont grandes, mais le prix et les contraintes d’installation le sont également.
Avec le Aura 3 Max, XGIMI entend renforcer sa présence sur le segment des vidéoprojecteurs à ultra-courte focale haut de gamme. Le constructeur mise notamment sur une source triple laser RGB, une luminosité annoncée de 5 700 lumens ISO et un système Dual Iris destiné à améliorer le contraste. Commercialisé dans un premier temps sur Kickstarter, le Aura 3 Max profite d’un tarif de lancement nettement inférieur à son prix public annoncé. Une stratégie qui permet à XGIMI de rendre temporairement plus accessible un vidéoprojecteur positionné sur le segment haut de gamme.
Sur le papier, le Aura 3 Max dispose donc de sérieux arguments pour séduire les amateurs de home cinéma. Mais ces caractéristiques prometteuses se traduisent-elles réellement par une expérience convaincante au quotidien ? Nous avons testé le vidéoprojecteur pendant dix jours pour le découvrir.
Pour le moment, les XGIMI Aura 3 Pro et Aura 3 Max sont exclusivement proposés sur Kickstarter, à des tarifs de lancement particulièrement intéressants : à partir de 2 199 $ pour le Pro et 2 399 $ pour le Max, soit des prix nettement inférieurs aux tarifs publics annoncés. Plusieurs packs avec écran de projection sont également disponibles dans le cadre de cette campagne de financement participatif.
Unboxing et premières impressions
Nous avions déjà apprécié le design du XGIMI Mira lors de notre précédent test, mais l’Aura 3 Max évolue dans une autre catégorie. Plus imposant et doté de matériaux plus valorisants, il soigne particulièrement sa présentation, avec notamment un capot motorisé qui dissimule le bloc optique lorsqu’il n’est pas utilisé.
L’Aura 3 Max assume pleinement son positionnement haut de gamme, avec un design particulièrement soigné qui lui permet de trouver sa place dans un salon sans nécessairement chercher à se faire oublier. Fermé, il reste parfaitement plat et ne dévoile jamais son laser ni ses capteurs. L’arrière et les côtés adoptent un revêtement effet bois couleur noyer, qui contribue à donner à l’ensemble une apparence plus proche d’un objet décoratif que d’un équipement audiovisuel traditionnel.
Cette présentation soignée ne s’accompagne toutefois pas d’un encombrement réduit. Contrairement au Mira, le Aura 3 Max assume des dimensions généreuses, avec près de 59 cm de largeur, 30 cm de profondeur et un peu moins de 14 cm de hauteur. Son poids de 9,4 kg impose également de prévoir un meuble suffisamment spacieux et robuste.
À l’allumage, le capot motorisé se soulève dans un mouvement plutôt silencieux, dévoilant le bloc optique et les capteurs. Une petite touche de sophistication qui participe à l’impression de qualité dégagée par l’appareil.
La télécommande fournie n’est que partiellement rétroéclairée, ce qui est dommage. Par ailleurs, parmi les accessoires fournis, on retrouve également deux paires de lunettes 3D. Ces dernières sont munies d’une batterie et d’un port de recharge, mais quel dommage d’utiliser un port micro-USB en 2026 !
La connectique se montre particulièrement complète. À l’arrière, on retrouve trois ports HDMI, dont un compatible eARC, trois ports USB-A (deux USB 2.0 et un USB 3.0), un port Ethernet RJ45, une prise audio 3,5 mm et une sortie audio optique. L’absence d’USB-C reste toutefois regrettable sur un appareil de cette catégorie.
Qualité d'image
Le XGIMI Aura 3 Max est en mesure d’afficher une image de 85 à 200 pouces, avec un rapport de projection de 0,163:1. Selon XGIMI, pour avoir une image de 100 pouces de diagonale, il ne faudrait que 12,8 centimètres d’écart entre le mur et l’arrière du boîtier. Nous avons vérifié cette donnée. Toutefois, ce test vaut bien une petite mise en garde.
Si vous aviez déjà une toile technique installée pour un ancien vidéoprojecteur ultra-courte focale et que vous ne prévoyez pas de changer de meuble TV, l’image du Aura 3 Max peut être plus haute, vous obligeant à décrocher la toile technique pour la réinstaller plus haut.
Le Aura 3 Max affiche une image 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) grâce à la technologie XPR de Texas Instruments, sans disposer d’une matrice 4K native. Il utilise une puce DMD DLP de 0,47 pouce, dont les micromiroirs exploitent le pixel-shifting pour reconstituer une image en Ultra HD. La technologie XPR décale très rapidement plusieurs sous-images afin d’afficher les détails correspondant à une définition 4K. Sa source lumineuse repose sur un triple laser RGB, avec trois lasers distincts pour les composantes rouge, verte et bleue. Cette architecture permet notamment d’obtenir un espace colorimétrique particulièrement étendu.
XGIMI annonce une luminosité de 5 700 lumens ISO pour le Aura 3 Max, contre 4 100 lumens ISO pour le Aura 3 Pro. Ces valeurs sont particulièrement élevées pour des vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Il faut toutefois distinguer la luminosité maximale annoncée de celle obtenue dans un mode qui respecte les couleurs. Dans nos conditions de test, le mode « Couleurs vives » privilégie une image particulièrement éclatante, mais les couleurs apparaissent alors plus saturées et moins naturelles. Le mode « Film » offre un équilibre plus convaincant, avec une restitution qui nous semble davantage adaptée au visionnage de longs-métrages.
L’Aura 3 Max offre de nombreuses fonctions automatiques en vue de simplifier son installation. Il est notamment doté d’une fonction d’alignement intelligent sur l’écran, d’une correction automatique du trapèze, d’une mise au point automatique, ainsi que d'une adaptation à la planéité de la surface de projection.
La correction numérique présente toutefois les mêmes limites que sur les autres vidéoprojecteurs ultra-courte focale. Elle compense les déformations en modifiant la zone de pixels utilisée, ce qui peut affecter la finesse de l’image. Mieux vaut donc privilégier un positionnement physique aussi précis que possible. Sur une surface irrégulière, les distorsions peuvent rapidement devenir visibles, particulièrement sur les bords de l’image.
La gestion du contraste constitue l’un des principaux arguments de l’Aura 3 Max. Pour améliorer la profondeur des noirs, XGIMI a notamment intégré un système Dual Iris, composé de deux iris permettant de contrôler physiquement la quantité de lumière qui traverse le bloc optique. À la différence d’un simple traitement logiciel, ce dernier agit directement sur le flux lumineux. Plus l’iris est fermé, plus le niveau de noir est abaissé, mais plus la luminosité globale diminue également.
L’Aura 3 Max dispose également du DBLE (Dynamic Black Level Enhancement), un traitement dynamique destiné à renforcer la profondeur des noirs. Associé à l’iris dynamique, il adapte le niveau lumineux aux scènes affichées et permet d’améliorer sensiblement le contraste perçu. Dans les scènes sombres, les détails restent bien visibles, à condition de limiter la luminosité ambiante. Les variations de luminosité liées aux iris sont quant à elles très discrètes, même lors des transitions entre scènes claires et sombres.
XGIMI annonce un contraste natif pouvant atteindre 8 000:1, sans que nous ayons pu vérifier cette valeur à l’aide d’instruments de mesure. Dans une pièce peu éclairée, les détails restent visibles dans les scènes sombres, tandis que les variations de luminosité liées aux iris sont à peine perceptibles. Cette gestion dynamique est intéressante sur les films alternant séquences lumineuses et passages obscurs. Il reste néanmoins important de distinguer le contraste natif annoncé par le constructeur des améliorations apportées par ces traitements, dont l'efficacité peut varier selon les scènes.
Grâce à sa source triple laser RGB, le Aura 3 Max promet une palette de couleurs particulièrement étendue. XGIMI avance une valeur de 110 % du BT.2020, une donnée constructeur que nous n’avons pas vérifiée à la sonde. À l’œil, les couleurs apparaissent particulièrement riches, parfois même excessivement saturées selon le mode d’image sélectionné.
En HDR, le Aura 3 Max conserve généralement les détails dans les hautes lumières, même si certaines zones particulièrement intenses apparaissent parfois écrêtées. L'enjeu reste toutefois de préserver les nuances dans les zones les plus éclatantes, particulièrement sur les reflets très intenses ou les ciels lumineux, où un écrêtage peut faire disparaître certains détails. L’appareil prend en charge les formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision, ainsi que l’IMAX Enhanced.
La netteté est excellente en 4K UHD, avec une très légère perte d'homogénéité sur les bords, difficilement perceptible à l'œil nu. Les textures et les éléments les plus fins profitent pleinement de la définition affichée, même si celle-ci repose sur le pixel-shifting. Sur un vidéoprojecteur à ultra-courte focale, il reste toutefois essentiel de vérifier la régularité du piqué jusque dans les angles, où les contraintes optiques et les éventuelles corrections géométriques peuvent affecter la précision. L'homogénéité lumineuse entre le centre et les bords mérite également une attention particulière.
Au moment de notre test, la fonction de réduction de l'effet arc-en-ciel (Anti-RBE) n'était pas encore active sur le XGIMI Aura 3 Max. Le constructeur nous a toutefois confirmé que son déploiement était prévu dans le cadre d'une prochaine mise à jour logicielle.
Le Aura 3 Max propose également une interpolation MEMC pour améliorer la fluidité. Sans ce traitement, les films en 24 images par seconde conservent les saccades caractéristiques de cette cadence, particulièrement perceptibles lors des travellings horizontaux. Ce phénomène n’indique pas nécessairement un problème de restitution : il est inhérent à la fréquence d'images utilisée au cinéma. Le MEMC permet d'atténuer ces saccades, avec un réglage intermédiaire qui constitue un compromis intéressant. En revanche, les niveaux les plus élevés produisent un effet « soap opera », avec une fluidité artificielle qui peut dénaturer le rendu cinéma.
Enfin, le speckle laser reste globalement discret, mais son intensité dépend fortement de la surface de projection. L'effet arc-en-ciel est lui aussi très discret, quasiment imperceptible à l'œil nu, même sur les sous-titres blancs. Certaines toiles techniques CLR peuvent accentuer cette granulation scintillante, particulièrement sur les zones claires.
Nous avons effectué nos essais principalement en soirée, dans une pièce bénéficiant d’une très faible luminosité ambiante. L’image était projetée sur une toile technique ALR, avec une diagonale de 100 pouces. Pour évaluer le rendu cinéma, nous avons principalement utilisé le mode « Film », en alternant contenus SDR et HDR. Ces conditions nous ont permis d’apprécier les performances du vidéoprojecteur, notamment sa gestion du contraste et des scènes sombres.
Est-il nécessaire d’avoir un écran avec le XGIMI Aura 3 Max ?
Dans l’absolu, le XGIMI Aura 3 Max peut projeter une image sur un mur sans écran dédié. Cependant, il est vivement recommandé d’avoir une toile technique pour exploiter les pleines capacités de l’appareil. C’est un coût supplémentaire, mais qui permet d’obtenir des images plus homogènes et un contraste de qualité supérieure à un simple mur blanc dans de bonnes conditions.
Avec un vidéoprojecteur UST, la planéité de la toile est déterminante, puisque la lumière atteint la surface de projection sous un angle particulièrement rasant. C’est d’autant plus vrai avec l’Aura 3 Max, qui peut être positionné à moins de 10 cm du mur pour obtenir une image de 90 pouces. En optant pour une toile déroulable, une toile tensionnée devient indispensable, afin de ne pas créer d’ondulations visibles à l’image.
Un écran fixe reste la solution idéale. En effet, sur un mur blanc, le rendu peut être davantage affecté par la lumière ambiante et les caractéristiques du mur, qui peuvent nuire au rendu du contraste. Une toile UST ALR/CLR est justement conçue pour diriger la lumière du projecteur vers le spectateur, tout en rejetant une partie de la lumière ambiante. Ainsi, elle améliore sensiblement le rendu des noirs et des couleurs, en SDR comme en HDR.
Que nous réserve le XGIMI Aura 3 Max au quotidien ?
Audio
Avec ses quatre haut-parleurs Harman Kardon, développant une puissance totale de 80 W, le Aura 3 Max offre une réserve sonore confortable. Les basses sont puissantes et profondes, sans qu’il soit nécessaire de pousser le volume. Les dialogues restent globalement compréhensibles, tandis que la scène sonore offre une largeur appréciable pour un système intégré à un vidéoprojecteur.
L'ensemble se montre suffisamment convaincant pour profiter d’un film sans nécessairement investir dans une barre de son. Une installation audio dédiée restera toutefois préférable pour bénéficier d’une spatialisation plus précise et d’une véritable restitution 5.1 voire 7.1.
La ventilation se montre également discrète. Avec un bruit ambiant mesuré à 35,2 dB dans notre pièce de test, nous avons relevé 35,8 dB à 50 cm du vidéoprojecteur après trois heures de fonctionnement continu. Une différence très faible, qui correspond à notre impression à l’écoute : le système de refroidissement reste peu perceptible, même pendant les scènes calmes.
Interface et fonctionnalités
Comme bon nombre d’appareils de sa catégorie, l’Aura 3 Max tourne sous Google TV. L’interface intègre depuis peu l’assistant Gemini. Il permet de formuler des requêtes plus aisément, mais il ne semble toujours pas être le plus futé du monde. Nos requêtes n’ayant pas donné grand-chose de convaincant cette fois-ci.
On retrouve les principales plateformes de streaming, parmi lesquelles HBO Max, Netflix, Arte, France.tv, TF1+, Prime Video et j’en passe. L’interface en elle-même a quelque peu évolué par rapport à avant l’intégration de Gemini, sans changement majeur cependant.
Lors de précédents tests, Gemini nous avait plutôt convaincus, notamment en retrouvant facilement des films sur le thème de l’aviation. Cette fois, les résultats sont nettement moins pertinents. En lui demandant des films se déroulant dans un train ou faisant voyager dans des îles paradisiaques, l’assistant nous propose principalement des vidéos YouTube sans rapport avec la requête effectuée.
Nous nous attendions à des résultats plus probants sur les plateformes de films en streaming.
Gaming
Le XGIMI Aura 3 Max accepte un signal 4K Ultra HD jusqu’à 120 Hz sur les entrées HDMI 2 et 3, et peut atteindre 240 Hz en Full HD. Le VRR est pris en charge sur une plage de 40 à 120 Hz en 4K UHD et de 40 à 240 Hz en 1080p, avec une compatibilité AMD FreeSync Premium. La technologie ALLM permet quant à elle de basculer automatiquement vers un mode à faible latence quand une console ou une source compatible est détectée.
L’appareil dispose de plusieurs modes de jeu, notamment FPS et RPG, ainsi qu’un mode « Boost » permettant de réduire davantage la latence.
Cette configuration fait de l’Aura 3 Max un candidat particulièrement intéressant pour les jeux solo sur très grand écran. Des titres comme Forza Horizon 5, Alan Wake II ou Cyberpunk 2077 se prêtent particulièrement bien à ce type d’installation, où la taille de l’image participe pleinement à l’immersion. Il pourrait être une option intéressante pour profiter pleinement de Grand Theft Auto VI, dont la sortie sur console est prévue pour le 19 novembre.
En revanche, malgré la prise en charge d’un signal Full HD à 240 Hz, l’Aura 3 Max n’a pas vocation à remplacer un moniteur gaming dédié aux jeux compétitifs comme Counter-Strike 2 ou Valorant. La très grande diagonale de projection et les contraintes d’installation sont moins adaptées à ce type de pratique, où la réactivité, la visibilité immédiate de toute l’action et la proximité avec l’écran occupent une place essentielle.
Test XGIMI Aura 3 Max : l’avis de Clubic
Avec le Aura 3 Max, XGIMI signe un vidéoprojecteur à ultra-courte focale particulièrement convaincant. Sa technologie triple laser RGB offre une image 4K UHD lumineuse, détaillée et riche en couleurs. Le contraste est également bien maîtrisé, même si certains modes poussent la luminosité vers des sommets, au prix de couleurs parfois trop saturées.
L'expérience est renforcée par un système audio Harman Kardon de 80 W puissant et immersif, capable de se passer d'une barre de son. Le design soigné, le capot motorisé et la ventilation discrète complètent un ensemble haut de gamme. Les joueurs apprécieront également la prise en charge de la 4K à 120 Hz et du Full HD à 240 Hz.
Quelques concessions subsistent, notamment un encombrement important, un prix élevé et la nécessité d'une toile technique généralement onéreuse pour exploiter pleinement ses capacités. Malgré une intégration de Gemini encore perfectible, l'Aura 3 Max s'impose comme une excellente solution pour les amateurs de home cinéma souhaitant profiter d'une grande, voire très grande image dans leur salon.
- Qualité d'image 4K UHD remarquable
- Luminosité particulièrement élevée
- Très bon rendu HDR et contraste convaincant
- Système audio Harman Kardon puissant
- Design soigné et capot motorisé
- 4K à 120 Hz et Full HD à 240 Hz
- Ventilation très discrète
- Toile technique fortement recommandée
- Encombrement important
- Couleurs parfois trop saturées dans certains modes
- Gemini encore perfectible
- Absence de port USB-C
- Télécommande seulement partiellement rétroéclairée
Où acheter le XGIMI Aura 3 Max ?
Pour l'heure, la nouvelle gamme Aura 3 de XGIMI est uniquement disponible sur Kickstarter, dans le cadre d'une campagne de financement participatif. Les Aura 3 Pro et Aura 3 Max y sont proposés à des tarifs de lancement nettement inférieurs aux prix publics annoncés. Le modèle Max est notamment accessible à partir de 2 142 €, avec également plusieurs offres comprenant un écran de projection. Une occasion intéressante de profiter de ces nouveaux vidéoprojecteurs avant leur commercialisation classique, tout en gardant à l'esprit les particularités d'un achat via Kickstarter.
Fiche technique XGIMI Aura 3 Max
Résumé
|Source lumineuse
|Laser
|Entrées vidéo
|HDMI
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K UHD
|Luminosité
|5 700 lumens ISO
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|28dB
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Google TV
|Source lumineuse
|Laser
|Type de puce
|DMD
|Consommation annoncée
|350W
|Consommation en veille
|0.5W
Connectiques
|Entrées vidéo
|HDMI
|Sorties audio
|Audio numérique S/PDIF Optique, Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB Type A
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Ethernet
|Oui
|Assistant vocal
|Google Assistant
|NFC
|Non
Projection
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K UHD
|Résolution d’affichage
|3840 x 2160 pixels
|Luminosité
|5 700 lumens ISO
|Durée de vie de l'éclairage
|30,000h
|Taux de contraste natif
|8000:1
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|28dB
|Lens shift horizontale
|Non
|Lens shift verticale
|Non
|Correction trapézoïdale horizontale
|Automatique
|Correction trapézoïdale verticale
|Automatique
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|138mm
|Largeur
|588mm
|Profondeur
|295mm
|Haut-parleurs
|Harman Kardon 80 W