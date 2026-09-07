À l’image de nombreux produits Kingston, le DC600M respire le travail soigné. Son orientation entreprise inspire également confiance : compte tenu des sollicitations de ces unités dans leur environnement de travail, la fiabilité est un élément clé. Sans surprise, la garantie est de 5 ans et l’endurance en écriture est particulièrement élevée pour un modèle de 960 Mo.

Bien sûr, il n’est pas question de retrouver ici les performances d’un modèle NVMe, l’interface SATA bride les puces de NAND Kioxia installées par Kingston. Pour autant, le DC600M assure l’essentiel avec des débits d’une constance absolument remarquable. Kingston signe un produit de grande qualité vers lequel on peut se tourner les yeux fermés, à condition d’avoir pris connaissance de ses limites techniques, évidemment.