Pour les tests de NAS sur Clubic, nous avons remplacé nos anciens SSD par un modèle Kingston davantage dans le coup, le DC600M en version 960 Go. Un produit qui fait partie de la gamme « entreprise » du fabricant. Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
- Format 2,5 pouces pour serveurs et NAS
- Grande variété de capacités (jusqu'à 8 To)
- Bonnes performances générales
- Endurance en écriture élevée
- Garantie de 5 ans
- Tarifs actuels de la NAND et des SSD
Une endurance en écriture de premier plan
Sur le principe, le DC600M n’est rien d’autre qu’un SSD 2,5 pouces SATA de plus. Kingston est évidemment « bridé » par cette interface qui a maintenant plus de vingt ans et qui n’est pas en mesure, même dans sa troisième itération, de dépasser les 560 Mo/s de débit. Clairement, ce n’est pas ce produit que l’on va attendre des sommets de performance, mais le DC600M n’est pas conçu pour battre des records et il n’est pas conçu pour travailler en solo.
Le DC600M est un modèle standard au format 2,5 pouces. © Nerces pour Clubic
Son format 2,5 pouces en fait donc une unité de stockage de taille standard. Il mesure pile 100 millimètres de long pour 69,9 mm de large et tout juste 7 mm d’épaisseur. Ce dernier point a son importance dans les espaces les plus exigus. Son poids de 92 grammes est lui aussi tout ce qu’il y a de plus standard. Comme Kingston en a l’habitude, il est livré dans une petite gangue de plastique, sans le moindre accessoire pour l’accompagner.
En même temps, est-il vraiment nécessaire de disposer de quelque accessoire que ce soit sur un tel produit ? Sans doute pas. Comme n’importe quel SSD 2,5 pouces, le DC600M est simplement amené à rejoindre un PC ou un NAS afin d’en doper l’espace de stockage. Pour ce faire, Kingston se repose sur des puces NAND signées Kioxia. Des puces de TLC en 112 couches garanties pour un débit de 1 200 MT/s. Dans le cas de notre 960 Go, on peut compter sur dix de ces puces.
Notez cependant que Kingston commercialise des versions d’une capacité de 480 Go, 960 Go, 1,92 To, 3,84 To et, enfin, 7,68 To de son produit. Des versions qui, dans tous les cas, se trouvent toujours équipées d’un contrôleur Phison PS31112-S12DC-27 gravé par TSMC en 28 nm. Une puce qui fonctionne de pair avec un cache DRAM qui, sur notre modèle de test, est limité à 2 Go via la mise en place de 4 chips de 512 Mo en DDR4-3200. C’est terminé pour la présentation physique, place aux tests et aux mesures.
Débits en lecture / écriture et échauffement
Configuration de test
- Carte mère : ASUS ROG Crosshair X870E Hero (BIOS 2103)
- Processeur : AMD Ryzen 7 9850X3D
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : intégrée au processeur
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
Débits sur CrystalDiskMark
Nous débutons comme toujours nos mesures par une vérification des débits théoriques publiés par Kingston sur CrystalDiskMark. Rien à redire, nous sommes parfaitement dans les clous : la marque avance « jusqu’à 560 Mo/s en lecture, 530 Mo/s en écriture » et c’est exactement ce que nous retrouvons sur les benchs, comme vous pouvez le voir sur nos captures.
Mesures (débits et IOPS) CrystalDiskMark sur des fichiers de 1 Go. ©Nerces pour Clubic
Notons que ces débits ne valent que pour les mesures en séquentiel. Bien sûr, les performances en aléatoire sont autrement plus faibles, sans toutefois qu’il soit question de se plaindre. Avec 152 Mo/s en écriture, c’est plutôt très correct. Au passage, les près de 100 K IOPS en lecture comme en écriture sont, eux aussi, convaincants pour un modèle SATA.
Test d’écriture linéaire sur AIDA64
Par souci de simplification, nous n’affichons pas d’innombrables mesures. Le test d’écriture linéaire sur AIDA64 reste cependant un incontournable : il s’agit de saturer l’ensemble des 960 Mo de notre SSD et d’enregistrer la moindre baisse de forme. En dehors d’un minuscule « accident de parcours » pas représentatif, les résultats sont excellents. C’est vrai, à 508 Mo/s de moyenne, le DC600M est limité par son interface SATA, mais la stabilité des performances sur la totalité de la capacité du SSD est impressionnante.
Débits en copie de fichiers via Windows 11
Débit en lecture depuis le SSD puis en écriture sur le SSD. ©Nerces pour Clubic
Enfin, pour confirmer ces performances, nous affichons les résultats de la copie de fichiers via l’explorateur de Windows 11. Nous ne retrouvons pas tout à fait les valeurs avancées par CrystalDiskMark, mais à 534 Mo/s de moyenne en lecture depuis le DC600M et à 479 Mo/s en écriture vers le SSD, Kingston fait du très bon travail.
Kingston DC600M 960 : l’avis de Clubic
À l’image de nombreux produits Kingston, le DC600M respire le travail soigné. Son orientation entreprise inspire également confiance : compte tenu des sollicitations de ces unités dans leur environnement de travail, la fiabilité est un élément clé. Sans surprise, la garantie est de 5 ans et l’endurance en écriture est particulièrement élevée pour un modèle de 960 Mo.
Bien sûr, il n’est pas question de retrouver ici les performances d’un modèle NVMe, l’interface SATA bride les puces de NAND Kioxia installées par Kingston. Pour autant, le DC600M assure l’essentiel avec des débits d’une constance absolument remarquable. Kingston signe un produit de grande qualité vers lequel on peut se tourner les yeux fermés, à condition d’avoir pris connaissance de ses limites techniques, évidemment.
- Format 2,5 pouces pour serveurs et NAS
- Grande variété de capacités (jusqu'à 8 To)
- Bonnes performances générales
- Endurance en écriture élevée
- Garantie de 5 ans
- Tarifs actuels de la NAND et des SSD
Fiche technique Kingston DC600M
Résumé
|Format
|2" 1/2
|Interface
|Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3)
|Capacité de stockage
|960Mo
|Vitesse de lecture
|560 Mo/s
|Vitesse d'écriture
|530 Mo/s
Conception
|Format
|2" 1/2
|Interface
|Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3)
|Type de mémoire Flash
|TLC (Triple-Level Cell)
|NVME
|Non
|Contrôleur
|Phison PS3112-S12DC-27
|NAND Flash
|NAND 3D (112 couches)
|Livré avec dissipateur thermique
|Non
Performances
|Capacité de stockage
|960Mo
|Endurance d'écriture
|1,752Mo
|Vitesse de lecture
|560 Mo/s
|Vitesse d'écriture
|530 Mo/s
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|7mm
|Largeur
|69.9mm
|Profondeur
|100mm
|Poids
|92.34g
Quelles alternatives au SSD Kingston DC600M ?
- Design élégant, presque luxueux
- Garanti 5 ans, antichute (3 mètres)
- Cryptage matériel AES 256 bits
- Jusqu'à 8 To aisément portables
- Fonctionnement simplissime
- Acronis TrueImage offert pendant 5 ans
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.