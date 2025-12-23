Les remarquables débits des SSD et l’absence de pièce mécanique leur ont permis de mettre au placard les disques durs à plateaux, au moins sur nos PC personnels. Leur miniaturisation extrême pourrait-elle conduire à une seconde étape : l’élimination des clés USB ? C’est en tout cas le chemin que nous permet de prendre le Dual Portable SSD de Kingston.
Un « stick » USB à double connectique
Il suffit de jeter un rapide coup d’œil au Dual Portable SSD de Kingston pour comprendre l’objectif recherché par la firme américaine : nous proposer ce que les anglophones appellent un « stick » USB guère plus gros qu’une classique clé, mais tout aussi pratique, d’autant que chacune des extrémités de ce « bâton » est dotée d’une connectique différente : USB-A d’un côté et USB-C de l’autre. De quoi se connecter à n’importe quel appareil sans câble ou adaptateur.
Un seul coloris proposé, mais même en rouge, le produit est élégant. ©Nerces pour Clubic
Dans les deux cas, on profite d’une connectique en USB 3.2 Gen 2 que Kingston donne pour des débits en séquentiel de « jusqu’à » 1 050 Mo/s pour la lecture et 950 Mo/s pour l’écriture. Difficile de trouver une seule clé USB capable de ne serait-ce que d'approcher de telles valeurs. Il s’agit du second objectif recherché par Kingston avec ce produit : offrir les performances d’un véritable SSD externe dans le format d’une clé USB. Nous vérifierons cela bien sûr.
Pour le reste, pas grand-chose à signaler. Aucun accessoire n’est livré avec le stick USB et Kingston ne s’étend pas sur les composants embarqués : nous n’avons aucune information sur le contrôleur mis en place ou sur les puces de NAND utilisées. Plus gênant, Kingston ne fait aucun commentaire sur la question de l’endurance en écriture et se contente de préciser qu’elle offre une « garantie limitée de 5 ans avec support technique gratuit ». Nous voilà bien avancés.
En attendant d’évaluer les performances, apportons des précisions « après usage ». Le Dual Portable SSD ne chauffe que très peu et se montre ici plus frais que bien des clés USB. La connectique est parfaite avec des prises qui tiennent bien une fois enfichées, mais nous sommes déçus de l’absence de Thunderbolt et du manque de « résistance » du cache USB-A. Alors que celui du port USB-C est bien fixé, son homologue « A » est un peu souple : il ne faudrait pas le perdre.
Débits en lecture / écriture et échauffement
Configuration de test
- Carte-mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
- Processeur : Intel Core i9-14900K
- Mémoire : G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL28 (2x 16 Go)
- Carte graphique : intégrée au processeur
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG Ryujin III ARGB 360
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Débits sur CrystalDiskMark
Nous débutons comme toujours nos mesures par une vérification des débits théoriques publiés par Kingston sur CrystalDiskMark. Vous pouvez en juger par vous-mêmes : le fabricant ne ment pas et les débits observés sont même supérieurs à ceux mis en avant. Rien à redire en séquentiel.
Mesures (débits et IOPS) CrystalDiskMark sur des fichiers de 1 Go. ©Nerces pour Clubic
Kingston ne communique pas sur les résultats en aléatoire et, forcément, ils sont moins flatteurs. On est ici assez loin des meilleurs SSD externes, mais en même temps, on est aussi bien au-dessus de toutes les clés USB jamais passées entre nos mains. Un entre-deux parfaitement acceptable.
Test d'écriture linéaire sur AIDA64
Par souci de simplification, nous limitons les mesures et ajoutons simplement le test d’écriture linéaire sur AIDA64. Une mesure qui a ici moins de sens que pour un SSD externe, mais qui confirme la qualité du produit de Kingston avec, sur les premiers 20 %, des débits très élevés de presque 960 Mo/s. La chute est ensuite nette, mais les choses se stabilisent autour de 100 Mo/s.
Débits en copie de fichiers via Windows 11
Débit en lecture depuis le SSD puis en écriture sur le SSD. ©Nerces pour Clubic
Enfin, pour confirmer les débits théoriques observés, nous affichons les résultats de la copie de fichiers via l’explorateur de Windows 11. Nous ne retrouvons pas les valeurs avancées par CrystalDiskMark, mais à 908 Mo/s de moyenne en lecture depuis le Dual Portable SSD et à 686 Mo/s en écriture vers le stick, Kingston n’a pas à avoir honte de son produit.
Kingston Dual Portable SSD : l’avis de Clubic
Alors c’est vrai, le Dual Portable SSD est, à capacité égale, bien plus cher qu’une clé USB voire qu’un SSD externe « classique ». Pour autant, Kingston ne semble pas « se goinfrer » et, compte tenu de ses nombreux atouts, le nouveau produit de la marque américaine nous semble en mesure de se faire une place dans le cœur des usagers (pas seulement) nomades.
Guère plus gros qu’une clé USB, il est nettement plus rapide en crête et, surtout, capable de garder une bonne vitesse de lecture/écriture même lors de longues sessions. Bien plus compact que les SSD externes, il n’est pas beaucoup moins véloce et conserve une capacité intéressante, jusqu’à 2 To. Un produit en mesure de jouer sur tous les tableaux avec, en bonus, la polyvalence de sa double connectique USB… sans le moindre câble/adaptateur. Un vrai couteau suisse.
