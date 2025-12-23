Alors c’est vrai, le Dual Portable SSD est, à capacité égale, bien plus cher qu’une clé USB voire qu’un SSD externe « classique ». Pour autant, Kingston ne semble pas « se goinfrer » et, compte tenu de ses nombreux atouts, le nouveau produit de la marque américaine nous semble en mesure de se faire une place dans le cœur des usagers (pas seulement) nomades.

Guère plus gros qu’une clé USB, il est nettement plus rapide en crête et, surtout, capable de garder une bonne vitesse de lecture/écriture même lors de longues sessions. Bien plus compact que les SSD externes, il n’est pas beaucoup moins véloce et conserve une capacité intéressante, jusqu’à 2 To. Un produit en mesure de jouer sur tous les tableaux avec, en bonus, la polyvalence de sa double connectique USB… sans le moindre câble/adaptateur. Un vrai couteau suisse.