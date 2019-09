Philips lance sa Hue Play HDMI Sync Box pour synchroniser toutes vos lumières avec votre TV

Une maison personnalisée grâce aux lumières Philips

Un certain prix à payer pour acquérir le boîtier

Source : The Verge

Derrière ce nom à rallonge se trouve un boîtier permettant la synchronisation des ampoules connectées Philips avec un téléviseur. De quoi créer une lumière d'ambiance unique lors de sessions cinématographiques... mais aussi lorsque l'on écoute de la musique ou pour les moments gaming !Le Philips Hue Play HDMI Sync Box se présente comme un simple boîtier à connecter à son téléviseur via une prise HDMI. Il peut aussi bien s'agir d'une télévision que d'un écran d'ordinateur, pour les aficionados du gaming.Une fois le boîtier Philips Hue Play HDMI Sync Box connecté, il faudra passer par l'application dédiée du même nom. Cette dernière permet alors de paramétrer la lumière, qu'il s'agisse de son intensité, sa luminosité, sa vitesse, sa couleur etc. Avec le Philips Hue Play HDMI Sync Box, les ampoules - qui peuvent être au nombre de dix - réagissent en fonction du son et de l'image à l'écran. De quoi créer une ambiance à base de variations lumineuses pour une immersion renforcée. Un concept déjà proposé par d'autres constructeurs comme Razer et Nanoleaf et qui tend à se populariser.Bien conscient que beaucoup de spectateurs disposent d'un matériel de qualité, le Philips Hue Play HDMI Sync Box prend en charge une définition jusqu'à 4K en 60 FPS avec HDR10. Les signaux HDMI 2.0b avec HDCP 2.2 sont également supportés.Ce Philips Hue Play HDMI Sync Box possède un ultime avantage : si, pour profiter de la synchronisation lumineuse, il fallait autrefois posséder un téléviseur Ambilight, ce n'est plus le cas avec ce boîtier, qui signe une véritable ouverture de la part de la marque puisque d'autres modèles de télévisions sont désormais compatibles.Pour personnaliser son écran à l'aide d'ampoules connectées, il faudra passer à la caisse. Le dispositif sera commercialisé en France durant le premier trimestre 2020 à un prix affiché de 249,95 euros.