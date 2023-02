Philips dévoile ses téléviseurs The Xtra pour du MiniLED plus abordable

Deux références sont au menu avec The Xtra et toutes deux sont dotées d’une même dalle VA 120 Hz avec un système de rétroéclairage MiniLED. Le PML9308 sera décliné en deux diagonales de 55 et 65 pouces, tandis que le PML9008 profitera de trois diagonales de 55, 65 et 75 pouces qui seront lancées dans un second temps. Les deux références embarqueront un système MiniLED similaire, dont le nombre de zones de gradation locale se trouve limité par rapport à des produits qui visent le haut du panier, avec 80 zones pour la plus petite diagonale et 144 zones pour les modèles de 65 et 75 pouces. Philips annonce tout de même un pic lumineux qui atteindrait 1 000 cd/m², et dote la série The Xtra de son tout dernier processeur avec la puce Philips P5 de 7e génération. Nous avons notamment pu voir à l’œuvre les améliorations qu’elle apporte en matière de traitement d’image, avec une fonction Super Resolution qui semble améliorer détails et netteté des images mises à l’échelle.