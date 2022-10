Comment planifier la coupure automatique du Wi-Fi sur une box SFR

Les raisons de vouloir couper automatiquement le réseau sans-fil de sa box Internet sont nombreuses et ne regardent que vous. Mais que vous souhaitiez économiser de l'énergie ou empêcher des personnes d'utiliser le Wi-Fi à des heures précises, la démarche reste la même. L'application mobile de SFR ne permet pas (encore) de gérer le planning d'activation du Wi-Fi, et il faudra donc en attendant se rabattre sur l'interface d'administration sur desktop. Notez que la capture et les termes utilisés ci-dessous concernent la V7 de la box de SFR, et que l'expérience peut légèrement varier sur les autres.