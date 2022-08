Pourquoi Orange a-t-il coupé l'accès aux chaînes locales BFMTV ?

Les désaccords entre opérateurs et groupes audiovisuels ne sont pas récents. On se souvient notamment du bras de fer entre Free et Altice Media qui avait conduit à la disparition de BFMTV des Freebox pendant près de trois semaines avant qu'un nouvel accord de distribution ne soit signé. Orange avait également coupé le signal pour la même raison, forçant Altice Media à reconsidérer sa position pour éviter de se couper d'un public de plus de 10 millions d'abonnés.

Les groupes audiovisuels souhaitent faire payer les opérateurs pour les services additionnels proposés aux téléspectateurs, comme le replay ou la mise à disposition de contenus supplémentaires. C'est ici le cas d'Altice Media, qui explique avoir enrichi son offre de contenus ces derniers mois, notamment avec la plateforme RMC BFM Play qui regroupe tous les programmes produits par le groupe.

Pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder les chaînes locales BFMTV, ces dernières sont toujours disponibles sur le Web ou sur la bonne vieille TNT, si toutefois vous avez toujours un câble antenne branché à votre téléviseur.