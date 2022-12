Plus près de vous, Free Proxi, la nouvelle assistance technique de Free recrute

Lancé l'an dernier, le service Free Proxi

est un réseau de mini centres d’appels disséminés dans diverses villes en France, l'objectif étant de permettre aux techniciens d'apporter rapidement, et localement, des solutions aux problèmes des abonnés. Une bonne nouvelle donc pour les abonnés Free, avec un service après-vente plus personnalisés et localisé que jamais, qui continue de s'étendre en France.