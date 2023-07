Bouygues Telecom lance une offre internet pour les moins de 26 ans

Le constat est simple : plus de la moitié des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans ont déjà quitté la maison et le foyer parental pour occuper leur propre logement. Bouygues Telecom a donc pensé une offre inédite pour l'opérateur qui puisse leur permettre de bénéficier d'une box 4G ou 5G, sans limites de données consommées. Disponible depuis le début de la semaine, l'offre ne nécessite aucuns travaux, et la box peut passer d'un logement à un autre.