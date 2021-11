Bon plan : Prixtel fracasse la concurrence avec son forfait mobile à moins de 5€

Voilà une offre forfait mobile particulièrement flexible qui conviendra à celles et ceux ayant une utilisation fluctuante de leurs données mobiles et qui souhaitent payer une facture au plus près de leur consommation. Le forfait Prixtel "Le Petit" est fait pour vous, dès 4,99€/mois seulement. Dépêchez-vous, l'offre est valable jusqu'au 2 novembre prochain !

Le tarif est valable dans cette formule durant un an : 4,99€/mois entre 0 et 20 Go consommés, 7,99€/mois pour 20 à 30 Go consommés, et 9,99€/mois pour 30 à 40 Go consommés. Passé ce délai d'un an, les tarifs, si vous restez chez Prixtel car l'offre est sans engagement, évoluent ainsi : 9,99€/mois entre 0 et 20 Go consommés, 12,99€/mois pour 20 à 30 Go consommés, et 14,99€/mois pour 30 à 40 Go consommés.