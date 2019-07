Les volontaires d'OpenStreetMap aidés par l'IA de Facebook pour ajouter de nouvelles routes

Une plateforme complète pour détecter des chemins encore non répertoriés

Exemple d'analyse par satellite effectuée par l'intelligence artificielle © Facebook

Une initiative pas forcément désintéressée pour Facebook

Derrière cette initiative altruiste, Facebook espère également améliorer ses propres services commerciaux.est un projet lancé en 2004 qui a pour but de mettre sur piedgrâce à la participation de ses nombreux contributeurs autour du globe.Pour accélérer et améliorer les données déjà publiées, Facebook a annoncéet a dévoilé, un outil d'édition à destinations des contributeurs OpenStreetMap Le logiciel assisté parpermet d'analyser des images satellite pour situer et représenter des routes ou des tracés encore inconnus. Les ingénieurs du réseau social ont mis au point unqui permet une reconnaissance fine des routes, mais également des chemins piétonniers, avec une résolution de 0,18 m² par pixel.Le système sera principalement utilisé pour améliorer les données de pays comme l'Afghanistan, le Bangladesh, l'Indonésie, le Mexique, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda. Les contributeurs d'présents dans ces régions devront ensuite confirmer les informations récupérées par, ou les modifier avecFacebook explique vouloir recenser l'intégralité du monde, et proposer ces données à des organisations humanitaires. Maiset Facebook ne manquera pas d'utiliser ses informations pour, en proposant de laplus ciblée et précise à des millions d'utilisateurs supplémentaires.